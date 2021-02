Auf offener Straße : Zwei Tote und eine Verletzte durch Schüsse in Wiesbaden

Zwei Tote und eine Verletzte durch Schüsse in Wiesbaden

Wiesbaden Schüsse in der Nacht in Wiesbaden: Zwei Menschen sterben auf offener Straße im Stadtzentrum, eine Frau wird schwer verletzt. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

In Wiesbaden sind in der Nacht zum Montag ein Mann und eine Frau durch Schüsse tödlich verletzt worden. Eine weitere Frau habe schwere Verletzungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich wohl um eine Tat mit familiärem Hintergrund, die Beteiligten stünden in familiärer Verbindung zueinander.