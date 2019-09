Drama in Hofgeismar : Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Familienstreit

Drama in Hofgeismar

Hofgeismar Im hessischen Hofgeismar sind bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde am Freitag schwer verletzt.

Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel mit. Die Polizei war am Vormittag zu einem Haus im Ortsteil Carlsdorf gerufen worden, dort soll es zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Familie gekommen sein. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten entdeckten eine schwer verletzte 60-jährige Frau. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen.

Ein 62-Jähriger und ein 33-Jähriger wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 33-Jährige sei in der Klinik ebenfalls an seinen Verletzungen gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Hintergründe und wie die Verletzungen zustande kamen, waren anfangs völlig unklar.