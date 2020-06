Nach Tod von zwei Jungs : Polizei nimmt mutmaßlicher Dealer in Nordendorf fest

Nordendorf Nach dem Drogentod von zwei Jungs im schwäbischen Nordendorf hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 33-Jährige ist dringend verdächtig, auch an die 15 und 16 Jahre alten Jungen Rauschgift verkauft zu haben.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Beschuldigte sei am Vortag in seinem Zuhause im nördlichen Landkreis Augsburg festgenommen worden und sitze nun in Untersuchungshaft.