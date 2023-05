Trümmer nahe Baggersee Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nördlich von Karlsruhe

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Karlsruhe sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich nach Aussage der Polizei vom Montagmorgen um die beiden Piloten im Alter von 44 und 58 Jahren. Demnach stürzte das Flugzug aus zunächst unbekannten Gründen in der Nähe des Baggersees Rohrköpfle bei Linkenheim-Hochstetten ab. Der See liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe.