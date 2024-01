Raumfahrtprogramm Zwei deutsche Start-ups sollen künftig europäische Satelliten ins All befördern

Zwei deutsche Start-ups zählen zu den von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und der EU-Kommission ausgewählten Unternehmen, die in Zukunft kleine europäische Satelliten ins All befördern sollen. Ein entsprechender Rahmenvertrag sei mit insgesamt fünf Herstellern von Trägerraketen unterzeichnet, teilte die ESA am Dienstag in Brüssel mit. Dazu gehören neben dem multinationalen Raumfahrtunternehmen Arianespace die beiden deutschen Unternehmen Isar Aerospace und Rocket Augsburg Factory.