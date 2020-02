An Bord der „Diamond Princess“ : Zwei Deutsche auf Kreuzfahrtschiff in Japan mit Coronavirus infiziert

Das Schiff „Diamond Princess“. Außerhalb von Festland-China sind in mehr als zwei Dutzend Ländern mehrere hundert Fälle der neuartigen Lungenkrankheit bestätigt, die meisten in Japan. Foto: dpa/---

Tokio Seit Tagen müssen Kreuzfahrtgäste auf der „Diamond Princess“ in Japan ausharren. Nun steht fest: Auch zwei Deutsche haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Unter den mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zwei deutsche Staatsangehörige. Das teilte die Deutsche Botschaft in Tokio am späten Samstagabend (Ortszeit) mit. Inzwischen beläuft sich die Zahl der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Passagiere und Crewmitglieder von der in Yokohama unter Quarantäne gestellten „Diamond Princess“ auf 285. Die Betroffenen werden in örtliche Krankenhäuser gebracht.