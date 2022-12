Umfrage zum Jahresende Zukunftsforscher Opaschowski sieht „Absturz der Zuversicht“

So pessimistisch gestimmt wie seit Jahren nicht - Vielen Deutschen fehlt es zum Jahresende laut einer Studie des Zukunftsforschers Horst Opaschowsky an Optimismus. In einer repräsentativen Umfrage, die der Hamburger Forscher mit dem Institut Ipsos durchgeführt hat, bejahten nur 35 Prozent der Befragten die Aussage, dem kommenden Jahr „mit großer Zuversicht und Optimismus“ entgegenzugehen und bessere Zeiten zu erwarten.