„Zeitenwende“ : Deutsche blicken laut Studie ängstlich in die Zukunft

Zukunftsfrage auf einem Plakat beim Klimastreik in Berlin am 24. September 2021 (Archivfoto). Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Köln „Wir erleben eine Zeitenwende“, sagt Stephan Grünewald, Experte für tiefenpsychologische Untersuchungen. Gewinnt angesichts der Krisen von Corona bis Klima der gesellschaftliche Aufbruch oder der Rückzug ins Private?

Zwei Drittel der Deutschen blicken einer Studie zufolge ängstlich in die Zukunft. Mangelndes Vertrauen in Staat und Institutionen sowie die Angst vor gesellschaftlicher Spaltung forcieren demnach einen Rückzug ins Private. Gleichzeitig wachse bei einem Teil der Bevölkerung aber auch die Bereitschaft, allein oder mit Gleichgesinnten für eine lebenswerte Zukunft tätig zu werden. Das sind Erkenntnisse einer repräsentativen und tiefenpsychologischen Untersuchung des Kölner Rheingold-Instituts in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Philosophie Identity Foundation in Düsseldorf.