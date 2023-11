Banger Blick in Zukunft Deutsche fürchten Klimawandel und soziale Konflikte

Demnach stellt der Klimawandel für 57 Prozent der Menschen in Deutschland bereits heute ein „präsentes Risiko“ dar, mit dem also schon zu rechnen ist. 51 Prozent der Befragten, also ebenfalls etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, sehen in gesellschaftlichen sowie sozialen Spannungen ein „präsentes Risiko“. Zugleich stimmen laut Axa 82 Prozent der Aussage zu, dass „Ungleichheiten immer gravierender werden und zu zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen sowie sozialer Zersplitterung führen“.