Auf dem Weg zur Terrasse der Bergstation Mann aus Kreis Viersen stirbt nach Blitzschlag auf Zugspitze

Ein 18-Jähriger ist nach einem Blitzschlag auf Deutschlands höchstem Berg gestorben. Der junge Mann war nach Polizei-Angaben mit zwei weiteren Männern aus Nordrhein-Westfalen auf die Zugspitze (2962 Meter) gefahren und zum unweit von der Terrasse der Bergstation entfernten Zugspitzgipfel gelaufen. Auf dem Weg zurück – das sind keine 80 Meter – sei ein Blitz am Sonntag mehrmals und heftig im Bereich des Gipfels eingeschlagen. Besonders bei schwüler Witterung ist in Bergen ständig mit Wärmegewittern zu rechnen, die Gefahr von Blitzschlägen in den exponierten Höhenlagen ist sehr hoch.