Fund im Schnee Bergsteiger stürzt an Zugspitze ab und stirbt

Der 34 Jahre alte Mann ist an der Zugspitze abgestürzt und gestorben. Drei Bergsteiger fanden ihn am Mittwochnachmittag unweit des Einstiegs zum Gipfelklettersteig leblos im Schnee, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen. Vermutlich habe sich der tödliche Absturz bereits am Dienstag ereignet, hieß es weiter.