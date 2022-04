Vorfall in Hessen : Zugbegleiter schmeißt Mario Barth aus ICE – Streit wegen Maskenpflicht

Comedian Mario Barth hat sich mit einem Zugbegleiter angelegt – wegen der Maskenpflicht. Foto: RTL

Frankfurt/Main Auch für einen der bekanntesten deutschen Comedians gilt die Maskenpflicht in Zügen – das machte die Deutsche Bahn am Samstag deutlich. Mario Barth, der in einem ICE unterwegs war und offenbar seine Maske nicht richtig trug, wurde von der Polizei aus dem Zug begleitet.

Mario Barth, einer der bekanntesten Komiker Deutschlands, ist am Samstag von der Polizei aus einem Zug hinausbegleitet worden. Das ist einem knapp 45-minütigen Video zu entnehmen, das Barth am Samstag auf Facebook teilte. Demnach sei er auf seiner Fahrt mit dem ICE nach Frankfurt mit einem Zugbegleiter aneinandergeraten. Der hatte ihn auf die Maskenpflicht im Zug hingewiesen, weil Barth offenbar seinen Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt getragen habe.

Das ist wirklich passiert. Mein Rauswurf aus dem ICE der Deutschen Bahn. 🤣 Das ist wirklich passiert. Mein Rauswurf aus dem ICE der Deutschen Bahn. Das Live Video ungekürzt in voller Länge jetzt hier. Viel Spaß. 😆 Posted by Mario Barth on Saturday, April 9, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Im Video ist schließlich zu sehen, wie Polizeibeamte Mario Barth auffordern, den Zug zu verlassen. Nach einer längeren Diskussion – Barth betont mehrfach, er habe die Maske nur zum Trinken abgenommen – wird der Komiker schließlich von der Polizei aus dem ICE begleitet.

Auch an der Deutschen Bahn ist das Facebook-Video von Barth nicht vorbeigegangen. Sie kommentierte unter dem Video: „Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“

