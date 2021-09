Zug entgleist : Starke Behinderungen nach Rangierunfall in Wolfsburg

Wolfsburg Ein Zug gerät in Wolfsburg beim Rangieren auf ein falsches Gleis. Die ersten Waggons entgleisen, rammen einen Strommast und reißen eine Oberleitung runter. Erste Schätzungen gehen von einem Millionenschaden und mehreren Stunden Bergungsarbeit aus.

Bei einem Rangierunfall ist am Freitagmorgen in Wolfsburg ein Zug entgleist. Die ersten drei Waggons sprangen aus den Schienen, rammten einen Strommast und rissen eine Oberleitung herunter, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Zugverkehr rund um den Wolfsburger Hauptbahnhof ist erheblich eingeschränkt, was sich nach Angaben eines Bahnsprechers auch auf den Fernverkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Berlin auswirkt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Bergungsarbeiten sollten vermutlich bis in die Abendstunden andauern. Wie der Sprecher der Deutschen Bahn sagte, lässt sich nur ein Gleis für die Durchfahrt durch den Bahnhof nutzen, die Züge könnten zudem noch nicht wieder in Wolfsburg halten. Wegen der beschädigten Oberleitungen, habe die Bahn Spezialfahrzeuge angefordert. Diese dürften aber erst gegen Mittag an der Unfallstelle eintreffen, hieß es.