Lokführerin erleidet Schock Züge stoßen in Bahnhof in Rheinland-Pfalz zusammen

Bei einem Bahnunfall im rheinland-pfälzischen Worms sind zwei Züge gegeneinander geprallt. Eine Lokführerin habe einen Schock erlitten, teilte die zuständige Bundespolizei in Kaiserslautern am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Unfall am Morgen, als ein leerer Regionalzug beim Rangieren im Bahnhof Worms mit einem ICE zusammenstieß. Einer der 13 ICE-Waggons entgleiste durch den Aufprall.