Tierschutz-Aktion : Pustelschwein ist Zootier des Jahres 2022

Berlin Das in Asien beheimatete Pustelschwein ist von deutschen Experten zum Zootier des Jahres bestimmt worden. Die Art gilt wegen der Afrikanischen Schweinepest und menschlichen Eingreifens als besonders bedroht.

Insbesondere viele auf Inseln lebende kleinere Populationen dieser Wildschweinarten seien durch die Afrikanische Schweinpest und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten von der Ausrottung bedroht, teilte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) am Mittwoch in Landau in der Pfalz mit. Sie betreibt die Kampagne gemeinsam mit deutschen Zoos.

Der Titel wird nach Angaben der Gesellschaft an bedrohte Tierarten verliehen, die nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Die Kampagne soll für Schutzbemühungen sensibilisieren, den Beitrag der Zoos zu Erhaltungszuchtbemühungen verdeutlichen und Spenden für spezielle Schutzprojekte für die jeweiligen Arten einwerben. Im vergangenen Jahr wurde das Krokodil zum Zootier des Jahres gewählt.

Pustelschweine leben in Ost- und Südasien, wobei sich der Bestand in mehrere Arten aufteilt. Sie kommen etwa auf den Philippinen oder den indonesischen Inseln vor. Sie halten sich in Wäldern auf und leben wie ihre europäischen Verwandten in Familienverbänden, die Männchen tragen teilweise auffällige Nackenmähnen. Ihre Lebensräume werden laut ZGAP durch Brandrodungen, kommerziellen Holzeinschlag und die Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen immer weiter zersplittert.