Drama via Livestream gezeigt : Nach Totgeburt auch Giraffenmutter Femke im Magdeburger Zoo gestorben

Drama via Livestream gezeigt

Magdeburg Eine Giraffenmutter bringt im Magdeburger Zoo ihr Junges zur Welt. Die Geburt wird im Stream im Netz gezeigt, das Baby kommt tot zur Welt. Nun ist auch die Giraffenmutter Femke gestorben. Es ist nicht der erste Todesfall im Zoo.

Die Geburt war per Livestream übertragen und laut Zoo von knapp 1900 Menschen verfolgt worden. In der Nacht zum Samstag starb Femke an akutem Kreislaufversagen, wie der Zoo Magdeburg mitteilte.