Zehn Zentimeter sind ab : Elefantendame klemmt ihren Rüssel bei Unfall in Magdeburger Zoo ein

Magdeburg Elefantendame Mwana (37) aus dem Magdeburger Zoo hat sich an einem Tor ihren Rüssel eingequetscht. Dabei habe sie einen etwa zehn Zentimeter langes Teil der Spitze des Rüssels verloren, sagte Zoo Direktor Kai Perret.

Zuvor berichtete die „Magdeburger Volksstimme“. Den Angaben nach geschah das Unglück am Montag, als für Mwana routinemäßig ein elektrisch angetriebenes Tor von ihrer Unterkunft zum Gehege geöffnet wurde. „Dabei hat sie an dem Tag aus unerfindlichen Gründen ihren Rüssel in einen Türspalt gesteckt, und in einer Millisekunde ist es dann passiert“, sagte Perret.