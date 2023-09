Wo ist Willi? Känguru aus Hofer Zoo ausgebüxt – Tier mehrmals gesichtet

Der Zoo schrieb auf Instagram, dass das graubraune Känguru-Männchen Willi am Samstagmorgen nicht mehr im Gehege gewesen sei. Wie das etwa 70 Zentimeter große Tier den Zoo verlassen konnte, sei noch in Klärung. „Da das Tier von Blättern und Gras lebt, befindet es sich momentan nicht in der Gefahr des Verhungerns, einzig die Beutegreifer in der Natur könnten ihm gefährlich werden.“