100 Tage nach der Geburt : Jetzt haben die Berliner Panda-Zwillinge auch Namen – und die sind „traumhaft“

Berlin Medienrummel und Diplomatie um die Panda-Zwillinge: 100 Tage nach der Geburt der beiden hat der Berliner Zoo am Montag ihre Namen bekannt gegeben. Mit dabei war auch der chinesische Botschafter.

Die Zwillinge waren am 31. August zur Welt gekommen. Es war nach früheren erfolglosen Versuchen mit anderen Paaren die erste Panda-Geburt überhaupt in Berlin. Nach Angaben des chinesischen Botschafters gab es auch zuvor noch keine Panda-Geburt in Deutschland. Weltweit wurden demnach in diesem Jahr nur 60 Pandas geboren, von denen 57 überlebten. Panda-Jungtiere werden nur spärlich behaart und blind geboren.