Container am Hamburger Hafen Zoll entdeckt 243 Kilogramm Kokain

Zollbeamte haben in einem Container am Hamburger Hafen 243 Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen waren in sechs Sporttaschen versteckt und fielen bei einer Routinekontrolle am Hafenterminal auf, wie das Hauptzollamt in der Hansestadt am Freitag mitteilte. In den Sporttaschen befanden sich 216 Pakete mit Drogen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um Kokain handelte.