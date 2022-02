„Manche wären besser verheiratet“ : Kardinal Marx spricht sich für Abschaffung des Pflichtzölibats aus

München Der Münchener Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat sich zwei Wochen nach der Vorstellung des Münchener Missbrauchsgutachtens klar für die Abschaffung des Pflichtzölibats ausgesprochen. Die priesterliche Lebensform sei generell „prekär“.

Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat sich für die Abschaffung des Pflichtzölibats ausgesprochen. "Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet", sagte Marx der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag. "Ich denke, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen." Eine generelle Abschaffung des Zölibats könne er sich zwar nicht vorstellen, sagte der Kardinal. "Aber ob man das für jeden Priester als Grundvoraussetzung nehmen soll, da mache ich doch ein Fragezeichen."

Es ist das erste Mal, dass sich Marx so deutlich in dieser Frage positioniert. Vor der Amazonas-Synode 2019 hatte er lediglich gesagt, er könne sich regionale Einschränkungen des Zölibats in Gegenden mit Priestermangel vorstellen.