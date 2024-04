„Er stand mit offener Hose da“ Zeugin sagt gegen Christian B. aus – auch in Fall Maddie verdächtigt

Im Prozess gegen den auch im Fall Maddie verdächtigten Christian B. ist eine Zeugin aus Portugal zu einer der fünf angeklagten Taten befragt worden. Im Juni 2017 habe sie auf einem Fest in Portugal von einem Spielplatz aus einen Mann gesehen, der mit geöffneter Hose zwischen zwei Buden stand und seinen Penis berührte, sagte die 18-Jährige am Freitag im Landgericht Braunschweig. Die damals Elfjährige sei erschrocken und dann zu ihrem Vater in der Nähe gelaufen.