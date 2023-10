Die Klimaschützer und der Krieg Zerreißprobe für Fridays for Future

Einst brachten sie Millionen Menschen auf die Straße, nun stehen sie vor ihrer bisher größten Zerreißprobe: Der Gaza-Krieg droht die internationale Klimabewegung Fridays for Future (FFF) zu spalten – und zwingt die deutsche Sektion zu einer drastischen Entscheidung. „Das ist ein großer Schritt, der so vorher noch nie passiert ist“, teilte Fridays for Future Deutschland am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Weil die deutsche Gruppe auf Distanz zum weltweiten Netzwerk geht, müssten gemeinsame Kampagnen pausiert werden.