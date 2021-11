Rund 30 Tonnen : Künstlerkollektiv schreddert AfD-Flyer aus Wahlkampf

In einer Halle einer Entsorgungsfirma kommen geschredderte AfD-Flyer aus dem Bundestagswahlkampf aus einer Maschine. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eisenhüttenstadt/Berlin Das „Zentrum für politische Schönheit“ hatte die Partei zuvor mit einem fiktiven Flyerservice getäuscht. Anstatt das Werbematerial zu verteilen, hatte das Kollektiv es gesammelt – um es nun gemeinsam zu entsorgen.

Das Künstlerkollektiv „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) hat mit der Vernichtung von nicht ausgelieferten AfD-Flyern aus dem Bundestagswahlkampf begonnen. Dazu wurden am Mittwoch nach Angaben des ZPS rund 30 Tonnen des bedruckten Werbematerials aus einem Zwischenlager in Ludwigsfelde zu einem Unternehmen für Aktenvernichtung in Eisenhüttenstadt geliefert. Die Entsorgung soll etwa zwei Tage dauern.