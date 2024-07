Nach deutschlandweiten Razzien Zentralrat der Muslime – Religionsausübung von Schiiten sichern

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland zeigt Verständnis für das Vorgehen der Behörden gegen das Islamische Zentrum Hamburg und die damit verbundenen Moscheen im gesamten Bundesgebiet. Zugleich sprach sich der Dachverband am Donnerstag in Köln dafür aus, dass „die lange Tradition des schiitischen Lebens in Deutschland“ bewahrt werden müsse.