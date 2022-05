Volkszählung Zensus 2022 : Vorsicht vor Betrügern — wie Sie echte Zensus-Interviewer erkennen

Wiesbaden Grundsätzlich ist bei Fremden an der eigenen Haustür Vorsicht geboten. Doch einige Besucher kommen mit einem legitimen Anliegen, etwa im Zuge der Volkszählung Zensus 2022. Aber hier gibt es keine überraschenden Besuche an der Tür. Wer befragt werden soll, wird darüber vorab schriftlich informiert.

Ankündigung mit konkretem Termin

Aus der Ankündigung geht ein Termin samt konkretem Zeitfenster sowie die Kontaktdaten des Interviewers oder der Interviewerin hervor. Erhebungsbeauftragte würden zudem keinen unvermittelten telefonischen Kontakt aufnehmen. Auch werden per Mail keine Links zur Online-Teilnahme an der Befragung verschickt.

An der Türe selbst weisen sich Erhebungsbeauftragte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes immer mit einem Zensus-Ausweis aus. Nur in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis sei dieser gültig. Befragte müssen die Interviewenden nicht in die Wohnung lassen – die Befragung kann an der Tür durchgeführt werden. Alternativ können die Befragten das Interview auch selbstständig online ablegen – hierzu werden die Zugangsdaten von der Interviewerin oder dem Interviewer persönlich an der Tür überreicht.