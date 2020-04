Polizei fahndet nach Brüdern : Tödlicher Streit unter Bauarbeitern im Schwarzwald

Zell im Wiesental Die baden-württembergische Polizei fahndet nach einer tödlichen Auseinandersetzung in einer Ferienwohnung im Schwarzwald nach zwei Flüchtigen. Von den beiden Brüdern fehle bislang jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Einer der beiden wird verdächtigt, am Dienstagabend in einer angemieteten Wohnung in Zell im Wiesental einen Arbeitskollegen getötet und drei weitere verletzt zu haben. Danach flüchtete der 27 Jahre alte Bulgare zusammen mit seinem Bruder zu Fuß. Das Motiv der Tat war zunächst unklar. Es werde international nach den beiden gefahndet.

Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um die beiden Männer zu finden - jedoch ohne Erfolg. Eine am Mittwoch gebildete Sonderkommission soll nun die Hintergründe des Verbrechens klären, sagte der Sprecher. In der Wohnung, in der sich die Tat ereignete, seien sechs Arbeiter untergebracht gewesen, die in der Nähe auf einer Baustelle arbeiteten. Zur Identität des Toten und der Verletzten sowie zum Tatablauf machte die Polizei keine Angaben.