Zeitumstellung: In der Nacht zu Sonntag gilt wieder die Winterzeit

Zeitumstellung : Heute Nacht wird an der Uhr gedreht - vielleicht zum letzten Mal

Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf In der Nacht zu Sonntag gilt wieder die Winterzeit. Es könnte das letzte Mal sein - denn die EU-Kommission will die Zeitumstellung abschaffen. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Essen empfiehlt, auf dauerhafte Sommerzeit umzusteigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zeit läuft: In der Nacht vom Samstag zum Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr eine Stunde zurück gestellt. Die Sommerzeit endet – Uhren werden daher europaweit für die nächsten Monate auf die im Winter geltende Zeit ausgerichtet.

Diese Zeitumstellung, die sich an Jahreszeiten orientiert und zwei Mal im Jahr vollzogen wird, soll aber nach dem Willen der EU-Kommission ein Ende haben. Im kommenden Jahr sollen Uhren letztmalig umgestellt werden. Die Zeitumstellung würde so abgeschafft und Geschichte sein.

Doch welche Zeit soll es dauerhaft werden? Eine ständige Winterzeit, die lange Normalzeit war, oder ständige Sommerzeit, wie es eine deutliche Mehrheit der Deutschen wünscht?