Erfurt Die Polizei hat in Thüringen die verbrannten Kadaver von zehn Stallhasen entdeckt. Die Überreste wurden in einem Waldstück bei Zella-Mehlis gefunden.

Wie die Beamten in Suhl am Montag mitteilten, ging am Samstag ein Notruf wegen eines illegalen Feuers ein. Die Feuerwehr löschte die Flammen und entdeckte in den Resten des Feuers die zehn Hasenkadaver.