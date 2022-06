Kinderspiel des Jahres : Wettlauf auf dem „Zauberberg“

Wo wird die Kugel landen? Das ist die Frage beim Siegerspiel „Zauberberg".

„Zauberberg“ ist das „Kinderspiel des Jahres“ 2022. Wir stellen es vor – zusammen mit weiteren Spiele-Highlights für Teamspieler, Glückspilze und Würfelfreunde.

Zauberlehrlinge und Hexen im Wettlauf gegeneinander auf einer zur Murmelbahn umfunktionierten Spielfläche: „Zauberberg“ ist zum Kinderspiel des Jahres 2022 gekürt geworden. Das Spiel aus dem Amigo-Verlag setzte sich damit gegen zwei andere nominierte Spiele (“Auch schon clever“ und „MIt Quacks und Co. nach Quedlinburg“) durch. „Wenn die erste Kugel rollt, wissen die Kinder sofort, was das Spiel von ihnen will“, sagte Jury-Koordinator Christoph Schlewinski vom Verein Spiel des Jahres am Montag in Hamburg zur Wahl des Siegerspiels.

Wir stellen „Zauberberg“ vor - und zeigen, was sich jetzt sonst noch zu spielen lohnt.

Der Sieger: Spaß für Teamspieler

Durch Zufall farbige Kugeln zu ziehen und einen Zauberwald hinunterrollen zu lassen – das macht Spaß. Vor allem wenn die Kugeln auf dem robusten und schräg aufgestellten Spielplan über passende Wege auf einen Zauberlehrling treffen. Dann rückt dieser nämlich den Hang hinunter Richtung Ziel. Und sind dort vier Lehrlinge angekommen, haben die Spieler die Partie gemeinsam als Team gewonnen. Ziemlich einfach, sollte man meinen. Doch es gibt auch Hexenfiguren, die von den Kugeln getroffen werden können und dann weiterrücken müssen. Wer schafft es zuerst ins Ziel: die Zauberlehrlinge oder die Hexen? Fazit: ein aufregendes Teamspiel mit hochwertigem Material; sowohl jüngere als auch ältere Spieler machen gerne mit.

„Zauberberg“ von Bernhard Weber und Jens-Peter Schliemann, erschienen bei Amigo. Ein bis vier Spieler, ab fünf Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 35 Euro.

Für Glückspilze

Wer erreicht zuerst den goldenen Kessel? Darum dreht sich das Wettlaufspiel „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“. Zentral sind sogenannte Futterbeutel. Darin liegen Chips, die den tierischen Spielfiguren als Nahrung dienen. Je nachdem, welches Futter ein Spieler aus dem Beutel zieht, kommt sein Tier wenige, gar keine oder viele Schritte voran. Zwar können sich die Spieler erfolgversprechende Chips dazukaufen – ob und wann die gezogen werden, ist jedoch Glückssache. Fazit: spannend, taktisch und abwechslungsreich. Die verheißungsvollen Aktionstafeln und der Spielplan sind beidseitig bedruckt und bieten reizvolle Varianten.

„Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidt-­Spiele. Zwei bis vier Spieler, ab sechs Jahren, ca. 25 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Würfelfreunde

Bei dem Spiel „Auch schon clever“ geht es darum, Symbole mit gleicher Hintergrundfarbe auf Würfeln zu werten, und zwar so, dass man ein möglichst gutes Ergebnis schafft. Gelbe Würfel zum Beispiel zeigen Luftballons, und so könnte der Würfler auf seinem Zettel etwa die gezeigten Luftballons ankreuzen. Allerdings geht das nur, wenn die Reihenfolge stimmt. Alle nicht gewerteten Würfel dürfen von den Mitspielern benutzt und auf ihrem Zettel eingetragen werden. Doch auch sie müssen sich beim Ankreuzen an gewisse Regeln halten. Manche Symbole haben einen Bonusring und machen Kreuze in anderen Bereichen des Zettels möglich. Durch clevere Spielzüge können Ketten­reaktionen entstehen. Fazit: Der Wiederspielreiz ist enorm; Siegen wird zur Nebensache. Toll!

„Auch schon clever“ von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidt-­Spiele. Zwei bis vier Spieler, ab fünf Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 14 Euro.

Für Merkfreudige

Wie schön sieht diese Wiese aus, wenn in der Schachtel von „Honey“ grüne Blumen-Röhrchen stecken! Ziel ist es, die in den Röhrchen liegenden Honig-Chips zu sammeln. Je nach Würfelergebnis kommen in bestimmten Blumenreihen weitere Chips hinzu. Sich zu merken, welche Röhrchen schon gut befüllt sind, lohnt sich: Nach einem erneuten Wurf darf der Spieler eine Blume auswählen und die Chips aus diesem Röhrchen nehmen. Wer hat am schnellsten 16 zusammen? Fazit: Das Spiel ist ein Hingucker, schult das Merk- und auch das Hörvermögen – chipreiche Röhrchen „klingen“ besonders.

„Honey“ von Anna Oppolzer und ­Stefan Kloß, erschienen bei Pegasus-­Spiele. Zwei bis vier Spieler, ab fünf Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 20 Euro.

Noch mal für Teamspieler

„Nix wie weg!“ lautet die Devise bei dem pfiffigen Kartenspiel „Golden Ei“. Werden nämlich die Hasen vom Fuchs eingeholt, ist die Partie verloren. Die Spieler müssen also versuchen, die Hasen gemeinsam schnell voranzubringen – etwa durch das Merken der Symbole auf den Karten. Denn je nachdem, welche Karte an der Laufstrecke aufgedeckt wird, kommen entweder die Hasen oder der Fuchs voran. Neben Teamwork ist auch Glück entscheidend. Schließlich darf nur eine Karte vor oder hinter der Figur mit der gewürfelten Farbe umgedreht werden. Tipp zur Vereinfachung: den Hasen kräftig Vorsprung geben. Fazit: klein und spannend.

„Golden Ei“ von Oliver Igelhaut, ­erschienen bei Igel-Spiele. Ein bis vier Spieler, ab sechs Jahren, ca. 20 ­Minuten, ca. zehn Euro.

Auch die drei Kandidaten für das „Spiel des Jahres 2022“ stehen bereits fest. Der Verein „Spiel des Jahres“ nominierte Ende Mai die Brettspiele „Cascadia“ (Randy Flynn/AEG, Flatout Games und Kosmos), „Scout“ (Kei Kajino/Oink Games) und „Top Ten“ (Aurélien Picolet/Cocktail Games und Asmodee) für den begehrten Preis mit dem roten Pöppel auf der Schachtel. Beim Plättchenlegespiel „Cascadia“ muss ein Biotop mit Tieren und Landschaften zusammengestellt werden. Im kleinen Kartenspiel „Scout“ geht es ums Abwerben von Zirkus-Artisten, und für das Partyspiel „Top Ten“ ist extreme Kreativität auf einer Skala von eins bis zehn gefragt.

Der Spiel-des-Jahres-Vorsitzende Harald Schrapers sagte: „Während die Nachfrage nach Spielen je nach Segment um bis zu ein Drittel gestiegen ist, ist die Zahl der Neuerscheinungen aus verschiedenen Gründen zurückgegangen. Im Bereich Spiel und Kennerspiel ist diese Phase jetzt überwunden, und wir verzeichnen ein Plus bei den Neu­erscheinungen um mehr als zehn Prozent“, meinte Schrapers.