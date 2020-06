Zahlen des Statistischen Bundesamts : Deutschlands Bevölkerung wächst langsamer

Menschen gehen über die Hohe Straße, eine der Haupteinkaufsstraßen der Stadt Köln, vorbei an Geschäften. Archivfoto. Foto: dpa/Marius Becker

Wiesbaden Die Bevölkerung Deutschlands ist im vergangenen Jahr langsamer gewachsen als die Jahre zuvor. Dennoch leben trotz eines Geburtendefizits in der Bundesrepublik so viele Menschen wie noch nie zuvor.

Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kamen 2019 unterm Strich 147.000 Personen dazu. Zum Jahresende lebten damit 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Jahr davor.