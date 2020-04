Statistik für 2019 : Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten steigt auf mehr als 22.300

Berlin/Essen Die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr in Deutschland deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 22.337 Delikte gemeldet. Fast 1000 davon waren versuchte oder vollzogene Gewalttaten.

Auch in den ersten Wochen dieses Jahres hat bereits ein rechtsextremistischer Anschlag die Bundesrepublik erschüttert: Im hessischen Hanau erschoss im Februar ein Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund, einige von ihnen in einer Shisha-Bar. Vor einem halben Jahr schockierte eine Tat in Halle das Land: Dort wurden im Oktober eine Frau und ein Mann von einem Täter erschossen, der ein Blutbad in einer Synagoge geplant hatte. Im Juni sorgte der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für Entsetzen. Der 65-jährige CDU-Politiker war vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Tatverdächtige war laut Verfassungsschutz jahrzehntelang in der rechten Szene aktiv.