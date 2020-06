Hotelbranche leidet unter Corona-Krise : Zahl der Übernachtungen bricht im April um fast 90 Prozent ein

Warnemünde: Am Hotel Neptun hängt der erste Teil eines großen Transparents mit der Aufschrift "Wir sind Urlaubsland". Archivfoto. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Wiesbaden Nur noch 4,3 Millionen Gästeübernachtungen in Deutschland – wegen der Corona-Pandemie waren die Hotels und anderen Herbergen im April dieses Jahres so schlecht besucht wie seit Jahrzehnten nicht.

Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf der Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, gab es in den Beherbergungsbetrieben nur noch 4,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies sei ein Einbruch um 89,3 Prozent zum Vorjahresmonat und der stärkste Rückgang gegenüber seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1992.