Zahl der Einkommensmillionäre steigt Deutschland wird reicher

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Deutschland ist im Jahr 2019 um 4,6 Prozent gestiegen. Insgesamt verzeichneten 27.400 aller Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das waren knapp 1.200 mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte.