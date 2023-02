Zwischen 2011 und 2021 Zahl der Arztpraxen in NRW deutlich zurückgegangen

Düsseldorf · Das Statistische Landesamt gab am Donnerstag Zahlen über die Anzahl der Praxen für Allgemeinmedizin in NRW bekannt. Was diese aussagen.

09.02.2023, 11:06 Uhr

Von 2011 bis 2021 ist die Zahl der Praxen für Allgemeinmedizin in Deutschland gesunken. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Zahl der Arztpraxen für Allgemeinmedizin in Nordrhein-Westfalen ist von 2011 bis 2021 um 13 Prozent gesunken. Das ist ein Minus von 840 Praxen auf noch 5.804, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag, 9. Februar, in Düsseldorf mitteilte. Im gleichen Zeitraum sei auch die Zahl der Facharztpraxen um etwa vier Prozent gesunken – von 12.569 auf insgesamt 12.106. Die Statistiker werteten dafür Daten des Unternehmensregisters aus. Demnach lassen sich daraus keine Rückschlüsse über die Zahl der praktizierenden Ärzte treffen. Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte in NRW ist nach Daten der Bundesärztekammer innerhalb von zehn Jahren um 15,1 Prozent gestiegen, wie die Statistiker mitteilten. 2011 seien es noch 30.000 gewesen, 2021 sie die Zahl auf rund 34.500 gestiegen. Rein rechnerisch gebe es damit 1,9 ambulant tätige Ärzte je 1000 Einwohner.

(lst/epd)