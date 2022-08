Schaden von bis zu zwei Millionen Euro : Wut-Baggerfahrer aus Baden-Württemberg muss nicht ins Gefängnis

Donaueschingen Abgerissene Balkone, zersplitterte Glasfassade, kaputtes Mauerwerk: Bilder eines zerstörten Neubaus im Schwarzwald machten vor gut einem Jahr Furore. Nun wird dem Verantwortlichen der Prozess gemacht.

Weil er aus Wut mit einem Bagger einen Neubau demolierte, hat ein früherer Bauunternehmer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung erhalten. „Selbstjustiz wird bei uns nicht geduldet“, sagte die Richterin beim Amtsgericht in Donaueschingen, Sabine Summ, am Donnerstag.

Der Angeklagte erschien sichtlich gezeichnet vor Gericht. Zeitweilig brache er in Tränen aus. „Ich war wütend auf den Bauträger“, sagte der Mann, der inzwischen als Angestellter in der Baubranche arbeitet. Am Tag der Tat habe es eine Bauabnahme gegeben. „Ich habe mich in den Bagger gesetzt und abgerissen.“ Die Straftat hatte vor einem Jahr auch überregional für Aufsehen gesorgt.