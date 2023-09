Verstorbene aus Wunsiedel Elfähriger laut Ermittlungen zehnjähriges Mädchen getötet

Das in der Karwoche in einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel tot aufgefundene Mädchen soll von einem elfjährigen Mitbewohner umgebracht worden sein. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag nach Abschluss ihrer Ermittlungen in Hof bekannt. Wegen seines Alters ist der mutmaßliche Täter strafunmündig und kann nicht angeklagt werden. Er befinde sich in gesicherter Obhut, hieß es.