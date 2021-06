Ein Tatverdächtiger festgenommen : Tote und Verletzte nach Messerangriff in Würzburger Innenstadt

Update Würzburg Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden.

Bei einem Vorfall in der Würzburger Innenstadt am Freitag sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei am Freitag mit. Bereiche um den Barbarossaplatz seien gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.