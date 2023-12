Übersicht Das sind die Wörter des Jahres 2023

Beim „Wort des Jahres“ wählt eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zehn Wörter und Wendungen aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Das sind die Wörter des Jahres 2023.

Platz 10: „Kussskandal“

Das bezieht sich auf den Eklat, den Spaniens Fußballverbandspräsident Luis Rubiales auslöste, indem er Jennifer Hermoso, Kapitänin des spanischen Fußballnationalteams, bei der Weltmeisterschafts-Siegerehrung in Sydney ungefragt öffentlich auf den Mund küsste. Der Vorfall löste in Spanien und vielen anderen Ländern, auch in Deutschland, eine Sexismus-Debatte aus; Rubiales musste zurücktreten.