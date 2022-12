Bilder Das sind die Wörter des Jahres 2022

Platz 2: „Krieg um Frieden“

Was die NATO also „Angriffskrieg“ bezeichnet, ist für Russland eine „militärische Sonderoperation“. Im Laufe des Russland-Ukraine-Kriegs entwickelte sich der Konsens, dass für einen langfristigen Frieden in Osteuropa die Ukraine mit Waffen unterstützt werden muss. Das hebt dieses etwas konträr klingende Wort hervor.