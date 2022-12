Gesellschaft für deutsche Sprache „Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres 2022

„Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres 2022. Die Entscheidung einer Jury gab die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden am Freitag bekannt. Das Wort stehe für den Übergang in eine neue Ära, in diesem Sinne habe es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwendet: Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiere eine „Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinentes“. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe im gleichen Zusammenhang von einem „Epochenbruch“ gesprochen. Auf den zweiten Platz kam der Ausdruck „Krieg um Frieden“, auf den dritten Platz „Gaspreisbremse“.