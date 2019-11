Gesellschaft für deutsche Sprache : Jury wählt "Respektrente" zum Wort des Jahres 2019

Die „Respektrente“ wird vor allem mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Verbindung gebracht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Wiesbaden Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat am Freitag die Wörter des Jahres 2019 gewählt. Auf Platz vier steht eine Wortneuschöpfung, die die Jury besonders originell fand.

„Diese Entscheidung gab die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Das Wort bezieht sich auf die geplante Einführung einer Grundrente für Männer und Frauen, die trotz langjähriger Erwerbstätigkeit bisher nur eine sehr geringe Rente beziehen. Der Begriff wird insbesondere mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Verbindung gebracht.