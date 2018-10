"Worst of Chefkoch": Foodblogger 2017 veröffentlichen Buch

„Worst of Chefkoch“

Die Autoren von „Worst of Chefkoch“, Lukas Diestel (l.) und Jonathan Löffelbein. Foto: Simon Sahner

Düsseldorf In ihrem Blog „Worst of Chefkoch“ sammeln zwei Freunde aus Köln seit Sommer 2017 die schlimmsten Rezepte des Internetportals Chefkoch.de. Nun haben sie ein Buch geschrieben – inklusive Zubereitungstipps.

Es begann mit einem Auto aus Fischstäbchen. Dieses Gericht aus sechs Fischstäbchen, Möhrenscheiben und Nudeln eignet sich laut seiner Beschreibung im Rezepteportal chefkoch.de hervorragend für Kindergeburtstage. Das sahen Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein anders – und starteten mit einem Foto des Gerichts ihren Blog „Worst of Chefkoch“ (Das Schlimmste von Chefkoch). Das war im Juli 2017. Inzwischen sind auf dem Blog Hunderte misslungene kulinarische Köstlichkeiten zu finden. Seit Kurzem gibt es die „Rezeptesammlung des Grauens“, wie es im Untertitel heißt, als Buch zu kaufen.

Darin zu finden: die 57 fürchterlichsten Rezepte von chefkoch.de – eigenen Angaben zufolge mit mehr als 20 Millionen Zugriffen pro Monat Europas größte Onlineplattform rund ums Kochen. Entstanden ist „Worst of Chefkoch“ in einem Biergarten, wie Autor Jonathan Löffelbein erzählt. „Wir haben uns schon länger die blödsten Rezepte gegenseitig bei Whatsapp geschickt und uns irgendwann gefragt, ob es online eine Sammlung gibt.“ Die gab es nicht – und Diestel und Löffelbein beschlossen kurzerhand, sie selbst anzulegen. Und die Idee schlug ein: „Worst of Chefkoch“ gibt es mittlerweile nicht nur als Tumblr-Blog, sondern auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Bei Facebook hat die Seite fast 150.000 Fans, bald gehen Diestel und Löffelbein mit dem Buch sogar auf große Lesetour.