Kuriose Verfolgungsjagd: Polizist verfolgt Jogger auf rosafarbenem Dog-Scooter

Worms Für eine Verfolgungsjagd hat ein Polizist in Worms ein nicht ganz alltägliches Fahrzeug genutzt: Kurzentschlossen borgt er einen Roller mit Zughund, lässt sich die Kommandos erklären und nimmt die Verfolgung eines Verdächtigen auf.

Auf einem Roller mit einem Zughund vorneweg hat die Polizei im rheinland-pfälzischen Worms einen flüchtenden Jogger verfolgt. Auslöser für den kuriosen Einsatz war ein mutmaßlicher Übergriff des Joggers auf die 36-jährige Besitzerin des sogenannten Dog-Scooters, wie die Ordnungshüter am Montag mitteilten.

Auch ignorierte er mehrmalige Aufforderungen, stehen zu bleiben. Kurzerhand bot die 36-jährige den Beamten nun ihren rosafarbenen Dog-Scooter als Verfolgungsmittel an. Nach einer kurzen Einweisung mit den wichtigsten Kommandos an den Hund wie "Vorwärts", "Rechts", "Links" und "Bleib stehen" heftete sich einer der Beamten auf dem Roller an die Fersen des Joggers und konnte zu diesem auch recht schnell aufschließen.