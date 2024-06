Ermittlungen in Worms Tote Jugendliche am Rhein entdeckt – Eltern in Untersuchungshaft

Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen am Rheinufer in Worms hat das Amtsgericht Mainz gegen die Eltern Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags angeordnet. „Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Entschluss zur Tötung ihrer Tochter gefasst haben, weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren“, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag mit. Der 39-jährige Vater und die 34-jährige Mutter seien in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Eltern und Tochter sind der Polizei zufolge afghanische Staatsangehörige.