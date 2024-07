Nach sieben Jahren Zusammenarbeit Funk und „World Wide Wohnzimmer“ trennen sich

Funk habe Benni und Dennis Wolter Anfang des Jahres mitgeteilt, noch eine finale Staffel „World Wide Wohnzimmer“ bis Mitte 2025 produzieren und die Zusammenarbeit danach beenden zu wollen. „Auch wenn sich diese Entscheidung abzeichnete und wir die Beweggründe nachvollziehen konnten, stand da plötzlich ein fettes Stoppschild am Horizont.“ Sie hätten sich gegen die finale Staffel entschieden und wollen ihr Format nun in einer „neuen Heimat“ in die Erwachsenenwelt überführen, so die zwei Düsseldorfer im Video.