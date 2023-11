Mehr als Hunderttausend Follower Ein Metzger wird zum Internet-Star

Richter, der sich seit 2019 nach einer Fortbildung auch Fleischsommelier nennen darf, kann sich den Erfolg so richtig aber auch nicht erklären. „Wir machen ja im Prinzip eigentlich immer das Gleiche. Es ist ja immer der „Mettwoch“ oder es sind die Fleischkäse-Videos.“ Er glaube aber auch, Grund für die Vielzahl an Aufrufen sei „das Authentische“ an den Videos: „Wir verstellen uns nicht für die Kamera, sondern wir sind diese typischen Fleischer und das soll ja auch so bleiben in den Videos.“