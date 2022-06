Polizei rückt an : 11-Jähriger setzt sich ans Steuer und rammt geparkte Autos

Polizei rückt an

Wolgast In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Sonntagmorgen zu einem kuriosen Polizeieinsatz gekommen. Dort hat ein 11-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters mehrere parkende Fahrzeuge gerammt.

Zuvor hatten mehrere Anwohner bei der Polizei angerufen und berichtet, dass in einem Wohngebiet in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) ein Auto fährt, bei dem ein Kind am Steuer sitzen soll, teilte die Polizei mit. Wenig später entdeckten die Beamten das Fahrzeug, das gerade gegen das Auto eines Pflegedienstes fuhr.