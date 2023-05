Zahl Baugenehmigungen nimmt ab Bundesregierung verfehlt jährliches Ziel für Wohnungsbau deutlich

Die Zahl der neugebauten Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz höherer Preise und der Lieferengpässe leicht um 0,6 Prozent auf 295.300 gestiegen. Das einstige Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen wurde damit aber deutlich verfehlt. Auch das Niveau des Jahres 2020 von 306.400 Wohnungen wurde nicht erreicht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet die Bauindustrie bestenfalls mit 250.000 fertiggestellten Wohnungen.