„Weckschrei notwendig“ Bundesregierung verfehlt jährliches Ziel für Wohnungsbau deutlich

Scharfe Kritik kommt von der Opposition. „Die Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen: Die Baupolitik der Ampel liegt in Schutt und Asche“, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Das Neubau-Plus von 0,6 Prozent ist ein Witz.“ Das Ziel der Regierung, in dieser Wahlperiode 1,6 Millionen neue Wohnungen zu bauen, sei Lichtjahre entfernt. „Wenn jetzt politisch nichts passiert, dann ist der Wohnungsbau am Ende“, warnte der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Robert Feiger. „Notwendig ist deshalb kein Weckruf mehr an die Politik. Notwendig ist ein Weckschrei.“ Die IG Bau fordert unter anderem ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau.